¿Creyó que seguía el Enduro?: grabaron a una Jeep circulando por la playa a toda velocidad

Un hecho insólito quedó registrado por la cámara del celular de un lector de 0223 que, en principio, vio la llamativa situación y la registró. Una Jeep Compass se metió en la playa y empezó a circular por la arena, frente al mar.

En el momento parecía una curiosidad y hasta algo jocoso. Pero los silbatazos de los guardavidas empezaron a advertir el peligro que significaba la acción. Había gente en la playa, la cual se ubica frente al Parque Camet en el norte de la ciudad de Mar del Plata.

Ocurrió este domingo a las 18 horas, en el contexto de un fin de semana que terminó con domingo de mayores temperaturas que las del sábado. En las playas cercanas a la que observó esta peligrosa secuencia se desarrolló hace pocas semanas el Enduro del Invierno, donde cientos de vehículos, motos, cuatriciclos y demás, compitieron sobre la arena marplatense.

El uso de autos y camionetas en la arena está prohibido en Mar del Plata, gracias a la ordenanza 14269. La misma establece un Reglamento para el servicio de Seguridad de las Actividades Acuáticas en la ciudad e indica que "se prohíbe el acceso, tránsito y permanencia de autos, camionetas, cuatriciclos, motos, etc en el sector de arena". Hay excepciones, por ejemplo con aquellos vehículos que sean indispensables para el Servicio de Seguridad en Playas (guardavidas) y La Reserva Beach Club, donde se puede bajar con 4x4.