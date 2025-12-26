Se enfureció con los vecinos por la pirotecnia y salió con un machete: terminaron a las trompadas

Momentos de tensión se vivieron en la madrugada de Navidad en el barrio San Carlos de La Plata. Un grupo de vecinos en la calle 50, entre 141 y 142, discutió por el uso de pirotecnia y todo terminó de la peor manera.

Según el relato de los testigos, el conflicto comenzó cuando los fuegos artificiales alteraron a los perros de un vecino. El hombre, molesto por la situación, salió de su casa con un machete para increpar al grupo que estaba festejando con pirotecnia. El cruce fue subiendo los niveles de violencia casi sin escalas.

En cuestión de segundos, el desborde fue total. El grupo de vecinos rodeó al hombre del machete y terminaron todos a las trompadas en la vereda.

El momento de tensión quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Pese al tenor del suceso, medios platenses confirmaron que no hubo intervención policial ni se registraron heridos ni daños materiales.