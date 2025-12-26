Un video de la hija de 12 años de El Polaco manejando en la ruta causó múltiples críticas

En las últimas horas un video difundido a través de las redes sociales provocó una gran polémica en todos los rincones del país. Valeria Aquino, la bailarina que fue pareja de El Polaco, publicó imágenes de Alma, la hija de 12 años que tienen en común, manejando un auto en la ruta. “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, expresó Aquino junto al video.

La filmación fue grabada por la propia madre de la niña y difundida en sus historias de Instagram. Pocos minutos después, se encendió un debate intenso en las redes sociales sobre la responsabilidad de los mayores a la hora de enseñar ciertas cosas a los hijos y sobre la exposición pública que no deberían tener algunas situaciones vinculadas a menores de edad.

Opiniones encontradas

Para muchas personas esta "lección de manejo" mucho antes de la edad legal para conducir resulta inadmisible. Para otros, lo que resulta más indignante es la decisión de los padres de compartir públicamente ese tipo de videos. Otros, sin embargo, destacaron que la actividad fue "controlada" e "inofensiva", aunque coincidieron en que podría mantenerse en la intimidad.

En la misma línea actuó la Agencia de Seguridad Vial, al solicitar que se inhabilite la licencia de conducir de Valeria Aquino, por permitir que su hija de 12 años maneje un vehículo y por grabarla para, posteriormente, compartir el video públicamente.

Ante la magnitud de la repercusión del video publicado por Aquino, algunos periodistas fueron a buscar la palabra de El Polaco. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, dijo el padre de la menor. Más tarde, subió una imagen a su cuenta de Instagram junto a su abogada y se sospecha que tomó acciones alusivas a la polémica.