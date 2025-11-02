Incumplió una restricción de acercamiento y amenazó a la pareja

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que hizo efectivo la orden dispuesta por el Juez de Garantías Juan Tapia.

En el marco de una causa por amenazas agravadas por el vínculo, desobediencia y lesiones, personal de esa dependencia y de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar Chiquita hizo efectiva la medida.

Tiene 34 años.

Desde la ayudantía fiscal a cargo de Diego Benedetti se avalaron las actuaciones y se ordenó la notificación de imputación por violación de domicilio y desobediencia en concurso idela.

El imputado, cuyos datos filiatorios no trascendieron, quedó alojad en la Unidad Penal N°44 de Batán.