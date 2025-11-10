Se disparó por accidente cuando bajaba de un taxi y lo detuvieron: cuál fue el insólito motivo

Un insólito accidente se registró en la localidad chubutense de Gaiman, donde un hombre se disparó accidentalmente en la pierna con un revólver que llevaba dentro de un bolso mientras bajaba de un taxi. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18.30 en una zona rural, sobre el camino 51, entre las chacras 164 y 165. El episodio generó una importante movilización policial y derivó en una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los efectivos que patrullaban el área fueron alertados por la presencia de una persona herida. Al arribar, encontraron al sujeto con una herida de bala en la pierna izquierda. De acuerdo con su testimonio, el tiro se produjo de manera accidental: la pistola se accionó cuando descendía del vehículo. Los agentes aseguraron la zona, retiraron el arma para evitar nuevos riesgos y solicitaron asistencia médica inmediata.

El herido fue trasladado a un centro de salud cercano, donde recibió atención por la lesión. En paralelo, personal de la División de Policía Científica secuestró el arma -un revólver negro con empuñadura marrón- y realizó las pericias correspondientes. Por orden de la fiscal de turno, también se requisó el bolso en el que el hombre la transportaba, para determinar si había otros elementos vinculados al hecho. Una vez estabilizado, quedó detenido por portación ilegal de arma de fuego.

Horas más tarde, otro episodio con armas conmocionó al país: un nene de 4 años se disparó en una pierna mientras jugaba con un arma de fuego dentro de su casa en el barrio Coronel Dorrego, en Santa Fe. El niño fue trasladado de urgencia primero al Hospital Iturraspe y luego al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y busca determinar si el arma, que habría pertenecido a su abuelo, estaba correctamente guardada y bajo las medidas de seguridad adecuadas.