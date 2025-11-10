Dolor en Mar del Plata por el fallecimiento de un reconocido sacerdote

El sacerdote se desempeñaba actualmente en Mar del Plata. Foto: archivo de la Catedral 0223.

La Diócesis de Mar del Plata dio a conocer en las últimas horas el fallecimiento de un reconocido sacerdote que se desempeñaba en la ciudad, muy querido por la comunidad.

"Con gran pesar, pero con esperanza cristiana, encomendamos al Señor el alma del presbítero Andrés Mangas, sacerdote de nuestra diócesis, que este domingo 9 de noviembre partió a la Casa del Padre", comunicaron desde el Obispado.

El Padre Mangas, oriundo de Ameghino y de 81 años, ejercía actualmente su ministerio en la Parroquia San Pío X de la ciudad. Su ordenación sacerdotal data de marzo de 1973, y a lo largo de su trayectoria pastoral también se desempeñó en distintas comunidades de la región, entre ellas la Parroquia San José de Balcarce, donde dejó un afectuoso recuerdo entre los feligreses.

Sus restos fueron velados en la Parroquia San Pio X (Vernet 1951), durante toda la mañana, con una misa presidida por el obispo Ernesto Giobando.

"Los restos del Padre Andrés serán inhumados en el cementerio Colinas de Paz el martes, a las 13 horas", adelantaron desde la Diócesis y pidieron por un buen descanso del sacerdote.