Amenazas de muerte y ataques: el calvario de una mujer y su familia por un acosador prófugo

Una relación que terminó hace más de un año, reiterados rechazos a retomarla, denuncias por hostigamiento, cientos de llamadas de números telefónicos diferentes, hackeo de sus cuentas en redes sociales. Todos los pedidos de ayuda que hizo una mujer no alcanzaron para evitar que la ex pareja fuera hasta su domicilio, persiguiera a su padre que salió en defensa y lo apuñalara reiteradas veces.

La noche del viernes pasado Antonio Eduardo Proietto, de 31 años, tras enterarse que lo estaban denunciando una vez más en la Comisaría de la Mujer y la Familia por incumplir las restricciones de acercamiento,llegó a la casa donde vive la ex pareja junto a sus padres en el barrio Jorge Newbery

“Su hija es mía y se va conmigo”, le dijo el agresor a David, el padre de Ivana, tras patear el portón y exigir que le dieran el celular de la mujer. Ante los intentos de la familia para que se vaya del lugar, Proietto llevó al hombre hacia el exterior de la casa y, tras una persecución, tuvo lugar un ataque salvaje que quedó registrado por las cámaras de seguridad de las casas vecinas.

Hay un pedido de captura vigente.

Producto del ataque el hombre termino internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con heridas el torax y en las piernas que demandaron dos intervenciones quirúrgicas. Otro joven de 25 años que intento ayudarlo también sufrió un corte en la mano mientras que el agresor se dio a la fuga.

Tras las primeras actuaciones que hizo personal policial la fiscal Florencia Salas califico a los hechos como homicidio en grado de tentativa y lesiones. Tras identificar claramente al agresor, solicitó la captura de Proietto que permanece prófugo.

“Vivo un verdadero infierno”

Ivana tiene 30 años y tras cerrar una relación de seis años con Proietto vive, según sus palabras, un verdadero infierno. “Ya hace un año que me separé, él se había ido a Brasil unos meses y cuando volvió comenzó a insistir para que retomarámos la pareja, pero le dije que no”, cuenta a 0223.

La mujer detalló qué al separarse, dejaron la vivienda que compartían y ella regresó con sus dos hijos a la casa de sus padres. Si bien cada tanto tenían alguna conversación, ella dejó siempre en claro que la relación estaba terminada. “Él salió un tiempo con una chica, pero cuando yo empecé a ver a alguien comenzó a hostigarme”, recordó.

Mensajes enviados tras el ataque.

“Hace tres meses me mandó un mensaje diciendo que yo no iba a salir a ningún lado y vino a mi casa. Salí y subí al auto para explicarle de nuevo y ahí trabó el coche y me puso un arma en la cabeza mientras me decía que le dijera el nombre de la persona con la que salía”, describió.

Esa situación, que duró unos cuarenta minutos en los que sufrió lastimaduras en las manos y en el cuello, terminó cuando la dejo bajar y disparó varias veces al piso. “Hice la denuncia, pedi una restricción y a partir de ese momento el infierno siguió sin parar”, relató.

Tiene órdenes de restricción.

Ivana sufrió el hackeo de sus redes sociales, la familia recibía llamados de diferentes números con amenazas. “Molestaba a todo el mundo, decía que yo tenía que estar con él. Cuando fui a denunciarlo de nuevo entró a las patadas a la casa buscando un celular y allí se produjo el ataque”, contó.

“Es un infierno, yo tengo botón antipánico y a veces pasa un rondín por la casa porque todavía no lo detuvieron. Salgo a hablar porque muchas veces es la única manera de que se actúe más rápido, por eso quiero dar a conocer todo lo que sufro”, concluyó.