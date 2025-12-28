La temperatura superó los 30° en Mar del Plata y nadie faltó a la playa: las mejores imágenes del día

La temperatura superó los 30 grados este domingo en Mar del Plata y las bellísimas playas se colmaron de locales y turistas que eligieron disfrutar del sol y el mar.

La ciudad tuvo una jornada espectacular, con el cielo despejado, una máxima que llegó a 32° y el viento que, en las primeras horas de la mañana, corrió desde el noroeste sin ser una molestia, como suele suceder.

Algunos más temprano y otros más tarde, pero nadie quiso perder semejantes condiciones climáticas dentro de la casa y la costa colapsó de gente como en los mejores días de enero.

El arribo de turistas para visitar a sus familias por Navidad y Año Nuevo, o de aquellos que vinieron a vacacionar, se sumaron a los marplatenses que aprovecharon el domingo caluroso como se debe: descansando en la arena y chapoteando en el mar.

En fotos, el domingo soñado en las playas marplatenses