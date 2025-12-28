SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Playa

La temperatura superó los 30° en Mar del Plata y nadie faltó a la playa: las mejores imágenes del día

Encontrate en las fotos de la jornada playera que gozó la ciudad. 

Se viene una semana con altas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

28 de Diciembre de 2025 16:22

Por Redacción 0223

PARA 0223

La temperatura superó los 30 grados este domingo en Mar del Plata y las bellísimas playas se colmaron de locales y turistas que eligieron disfrutar del sol y el mar.

La ciudad tuvo una jornada espectacular, con el cielo despejado, una máxima que llegó a 32° y el viento que, en las primeras horas de la mañana, corrió desde el noroeste sin ser una molestia, como suele suceder.

Algunos más temprano y otros más tarde, pero nadie quiso perder semejantes condiciones climáticas dentro de la casa y la costa colapsó de gente como en los mejores días de enero.

El arribo de turistas para visitar a sus familias por Navidad y Año Nuevo, o de aquellos que vinieron a vacacionar, se sumaron a los marplatenses que aprovecharon el domingo caluroso como se debe: descansando en la arena y chapoteando en el mar.

En fotos, el domingo soñado en las playas marplatenses

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar