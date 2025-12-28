La temperatura superó los 30° en Mar del Plata y nadie faltó a la playa: las mejores imágenes del día
Encontrate en las fotos de la jornada playera que gozó la ciudad.
Por Redacción 0223
La temperatura superó los 30 grados este domingo en Mar del Plata y las bellísimas playas se colmaron de locales y turistas que eligieron disfrutar del sol y el mar.
La ciudad tuvo una jornada espectacular, con el cielo despejado, una máxima que llegó a 32° y el viento que, en las primeras horas de la mañana, corrió desde el noroeste sin ser una molestia, como suele suceder.
Algunos más temprano y otros más tarde, pero nadie quiso perder semejantes condiciones climáticas dentro de la casa y la costa colapsó de gente como en los mejores días de enero.
El arribo de turistas para visitar a sus familias por Navidad y Año Nuevo, o de aquellos que vinieron a vacacionar, se sumaron a los marplatenses que aprovecharon el domingo caluroso como se debe: descansando en la arena y chapoteando en el mar.
En fotos, el domingo soñado en las playas marplatenses
