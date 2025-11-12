La inflación en octubre se aceleró al 2,3%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este miércoles por la tarde que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre, un mes signado por la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria, fue del 2,3%, lo que da cuenta de una nueva aceleración mensual.

El dato que confirmó el Indec pasadas las 16 es la segunda suba consecutiva después de cuatro meses consecutivos por debajo de los dos puntos. De esta manera, en la comparación interanual los precios subieron un 31,3% y en los primeros diez meses del año acumula un alza del 24,8%.

La inflación de octubre

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron el mismo comportamiento y subieron un 2,3%.