“Hay muchísima gente viviendo en la calle”: alerta tras una masiva cena solidaria en Mar del Plata

Cientos de personas se encontraron en el festejo navideño frente a la Catedral de Mar del Plata.

Una cena de Navidad que reunió a unas 400 personas frente a la Catedral de Mar del Plata volvió a poner en el centro del debate la situación de quienes viven en condiciones extremas de vulnerabilidad en la ciudad. La actividad fue organizada por la Mesa por la Dignidad de las Periferias, un espacio integrado por organizaciones sociales, universidades, gremios, empresarios y comunidades religiosas.

En diálogo con Extra (102.1), Ana Laura Vulcano, integrante de la Mesa, destacó que el encuentro superó todas las expectativas: “Fue maravilloso porque no solamente había gente en situación de calle, sino también personas que pasaban por la Catedral y se quedaron a compartir. Ese era el objetivo: que fuera realmente una mesa para todos”.

Según explicó, la convocatoria dejó en evidencia una realidad preocupante: “Fueron alrededor de 400 personas. Es un número que nos preocupa porque es muchísima gente en situación de calle o con una vida muy vulnerable”.

Vulcano remarcó que la iniciativa buscó brindar un momento de dignidad, con una mesa especialmente preparada, comida de calidad y un clima festivo: “Con las cosas que les pasan, sí, con esas mismas cosas les dimos un momentito de dignidad, como cualquiera de nuestras mesas navideñas”.

Falta de trabajo, vivienda y políticas públicas

Más allá del valor simbólico del encuentro, la referente fue contundente al señalar los problemas estructurales que atraviesan a miles de familias en Mar del Plata: “La falta de trabajo y de vivienda es palpable en nuestra ciudad. Hay gente que directamente no tiene un lugar donde vivir”.

También alertó sobre otras problemáticas profundas que afectan a los sectores más vulnerables: “La salud mental es un tema importantísimo y el consumo de drogas atraviesa la ciudad. Es un tema negado, no hay campañas ni políticas claras”.

La referentes llamó a recuperar el diálogo y la construcción colectiva.

En ese sentido, Vulcano subrayó que el trabajo solidario no reemplaza las responsabilidades del Estado: “Todo esto es mucha caridad y empatía, pero hay responsabilidades indelegables del Estado, nacional, provincial y municipal. Nosotros no podemos solucionar la pobreza”.

Infancias en riesgo y el rol de la escuela

Consultada por la situación de niños y niñas en contextos críticos, Vulcano advirtió que son los más afectados: “Son los más vulnerables. Hay muchos chicos que no van a la escuela todos los días y eso agrava todo”.

Para la Mesa, la educación cumple un rol clave: “La escuela ordena, no solo desde lo educativo, sino en lo cotidiano, en la organización familiar. Es una herramienta fundamental”.

Finalmente, llamó a recuperar el diálogo y la construcción colectiva: “Cuando todos los sectores se unen, se pueden hacer cosas importantes. No es un eslogan, se pudo hacer y se demostró”.