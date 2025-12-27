Identifican y detienen a un hombre que era buscado por la justicia

Un hombre de 43 años fue detenido durante la madrugada del viernes 27 de diciembre en la ciudad de Villa Gesell en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan como parte del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.), que al identificar al individuo constató que sobre él pesaba un pedido de captura activo emitido por un Juzgado de Familia del partido de Lomas de Zamora.

El hombre encontrado en Villa Gesell era buscado por una causa judicial en el AMBA.

Ante esta situación, los efectivos dieron inmediato aviso a la autoridad judicial interviniente, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, quedando el hombre a disposición de la justicia.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de intervenciones se enmarcan en los controles nocturnos que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, detectar personas con requerimientos judiciales y reforzar la presencia policial durante la temporada.