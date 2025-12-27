Ponen en venta en Balcarce un total de 41 lotes para destinarlos a viviendas

La ciudad de Balcarce se amplía y continúa con la venta de lotes destinados a viviendas.

Desde la municipalidad de Balcarce abrieron una nueva convocatoria para la venta directa de 41 terrenos ubicados en distintos sectores de la ciudad, en el marco de un régimen de excepción autorizado por el Ejecutivo a cargo del intendente Esteban Reino y con intervención del Concejo Deliberante.

Según se informó, la mayoría de las parcelas se encuentran en la circunscripción XI, sección A, chacras 35 y 43, distribuidas en diferentes manzanas. Las superficies de los lotes varían entre los 195 y los 500 metros cuadrados, y los valores de venta social fueron establecidos por la oficina de tasaciones municipales, con precios que oscilan entre los 6.500.000 y los 9.500.000 pesos, de acuerdo a las dimensiones de cada terreno.

Esquema de pago mixto

En relación a las condiciones de pago, el esquema contempla dos modalidades. Por un lado, quienes cumplan con los requisitos socioeconómicos fijados por la normativa vigente podrán acceder a un sistema mixto, que incluye un anticipo obligatorio a abonar dentro de los quince días posteriores a la firma del contrato y la financiación del saldo en hasta 18 cuotas mensuales consecutivas, con un interés del 3 % mensual. En tanto, las personas que no reúnan dichas condiciones deberán cancelar el valor total del lote en un único pago, también dentro del plazo establecido.

Desde el municipio se aclaró que los terrenos deberán destinarse exclusivamente a la construcción de vivienda única y de ocupación permanente. La edificación deberá concretarse en un plazo máximo de cinco años y se encuentra prohibida la venta, cesión o alquiler del inmueble durante los cinco años posteriores a la escrituración. Además, cada grupo familiar podrá acceder solamente a un lote.

Requisitos para adquirir un terreno en Balcarce

Entre los requisitos para inscribirse se establece ser mayor de 18 años, acreditar identidad y una residencia mínima de dos años en el partido de Balcarce, contar con ingresos formales dentro de los rangos definidos por la normativa, no poseer bienes inmuebles y no haber sido beneficiario de planes habitacionales estatales, entre otros criterios.

El listado de aspirantes será elevado al Concejo Deliberante para su evaluación y posterior convalidación. En caso de que la cantidad de inscriptos supere el número de terrenos disponibles, se realizará un sorteo público para definir el orden de adjudicación y conformar un registro de suplentes.

Las personas interesadas en acceder a esta convocatoria deberán presentarse en la dirección de regularización dominial, ubicada en calle 16 Nº 602, segundo piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14, donde se brindará información y se recepcionará la documentación correspondiente.