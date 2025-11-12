Declaran estado de alerta en educación tras el conflicto de la Escuela 21

El anuncio se realizó durante la tarde de este miércoles.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) declaró el Estado de Alerta Permanente en el sector de Educación y exigió que se garanticen condiciones de seguridad para docentes y auxiliares de las instituciones educativas municipales.

La medida se resolvió tras la movilización que encabezaron trabajadores y delegados gremiales, quienes fueron recibidos por concejales del municipio. Durante el encuentro, los ediles se comprometieron a presentar un proyecto para la conformación de una Mesa de Trabajo que reúna a todos los actores institucionales involucrados en la problemática.

Desde el STM señalaron que las respuestas deben ser urgentes, en línea con lo planteado en la carta abierta firmada por los delegados del sector, ante lo que describieron como una situación crítica en las escuelas municipales.

"El STM declara el Estado de Alerta Permanente en el sector de Educación y compromete a las autoridades a garantizar la seguridad de docentes y auxiliares en las instituciones educativas municipales", reza el comunicado.