Destrozos, detenidos y casa incendiada: cómo volvieron las clases en la Escuela 21

A casi un mes del conflicto desatado en la Escuela Primaria 21 volvieron las clases en el establecimiento educativo. Atrás quedaron la conmoción y el miedo vividos tras la violenta jornada suscitada luego de una denuncia de abuso sexual entre menores. En el medio, una vivienda incendiada, destrozos ocasionados dentro y fuera del colegio, y detenidos en una causa judicial que avanza.

De fondo, el trabajo silencioso de la comunidad educativa que, a través de reuniones, patios abiertos y múltiples llamados, buscó la revinculación y el regreso a clases para la finalización del ciclo lectivo 2025.

"Esta vuelta se realiza de manera progresiva para garantizar las mejores condiciones. Lo hacemos no sólo los docentes sino que están presentes el equipo de orientación, equipos interdisciplinarios y toda la comunidad: con todos estos grupos trabajamos desde el primer momento y vamos a continuar de esta manera", detalló Sebastián Elías, jefe distrital de General Pueyrredon, en diálogo con Extra (102.1).

La vuelta no fue fácil porque requirió un esfuerzo por fuera de lo educativo: "Estamos realizando un acompañamiento a las familias que atravesaron las situaciones, no sólo desde la escuela sino con otros organismos que pudieron intervenir. Buscamos no sólo darles los contenidos sino facilitares otras acciones para acompañar. Hay que entender que la familia es una parte fundamental de la educación pero hay distintos contextos y es necesario tener otra mirada y ver de qué manera abordar cada caso", confió el funcionario.

Para Elías "no se puede combatir a la violencia con más violencia, no sólo física sino desde lo discursivo", algo que estuvo en boca de todo durante el debate. "No podemos criminalizar ni estigmatizar a nuestros pibes", subrayó.

Para ello, el trabajo es en conjunto y entre toda la comunidad. De a poco, con diálogo y con horarios especiales, los chicos y chicas regresan a las aulas e intentan dejar atrás los penosos episodios que no son aislados sino que forman parte de una época.

"Sin embargo, en la escuela pasan cosas maravillosas todo el tiempo y desde nuestro rol es necesario reflexionar sobre esto y pensar en forma colectiva. No queremos patrulleros en la puerta de las escuelas permanentemente, así que vamos a seguir con un trabajo articulado para dejar eso atrás", insistió Elías.