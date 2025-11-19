Asambleas, sin clases y con una comunidad consternada: cómo sigue la situación en la Escuela 21
Los desmanes y el descontrol se volvieron protagonistas en una comunidad que hoy continúa movilizada.
Una semana después del conflicto suscitado en la Escuela Primaria 21, donde la denuncia de abusos llevó a un grupo de vecinos a destrozar el establecimiento y prender fuego una vivienda, la vida escolar sigue interrumpida.
En el medio se desarrollan reuniones informativas entre docentes, directivos, padres y madres, con una escuela que permanece abierta durante la mañana pero sólo para recibir a los familiares y actuar de lugar de encuentro.
Integrantes de la Jefatura Distrital que se encargaron desde el primer momento del caso, confirmaron a 0223 que se busca entablar el diálogo en la institución ubicada en el barrio Jorge Newbery y que se responden todas las dudas y consultas sobre lo sucedido. La idea es informar cómo funcionan los protocolos y contar en detalle cómo actuó el personal educativo para disipar rumores.
"La confusión y la desinformación llevaron a las imágenes más atroces que vimos lamentablemente; no podemos dejar que vuelvan a ocurrir", confiaron.
Mientras tanto, cuadrillas del Consejo Escolar llevan adelante los arreglos de ventanas y puertas que fueron destrozadas durante el ataque al establecimiento, que mantuvo como rehenes a docentes y chicos. Además de las reparación, también se realizan tareas de limpieza luego de que el hollín de los neumáticos quemadas afectara parte del mobiliario y se acumularan bolsas de basura.
A la par, docentes autoconvocados decidieron organizar una asamblea abierta y llaman a la comunidad a participar para poder debatir sobre las situaciones de violencia que se reiteran dentro y fuera de las escuelas. La misma será el viernes 21 a las 11 en Hipólito Yrigoyen 1653.
