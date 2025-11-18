El Municipio le descontará el día a los docentes que pararon por la violencia en las escuelas

Docentes se movilizaron y pararon contra la violencia en las escuelas. Los municipales ahora sufrirán un descuento salarial.

El gobierno de Guillermo Montenegro oficializó este martes que le descontará el día a los docentes municipales que el 12 de noviembre hicieron paro en protesta contra la violencia en las escuelas, en el marco de una serie de episodios que tuvieron su epicentro en la Escuela 21 con una denuncia por abuso.

Bajo el lema de “No a la violencia en las escuelas”, la medida fue dispuesta un día antes por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), lo que fue acompañado por una importante movilización.

Ahora, y a través de la resolución firmada por el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, el Ejecutivo dispuso el descuento a aquellos agentes que adhirieron “al paro total sin concurrencia en todos los establecimientos educativos de todos los niveles”, alcanzando tanto a docentes como no docentes.

Una multitud marchó en Mar del Plata reclamando políticas estatales contra la violencia escolar.

Asimismo, indicó al personal jerárquicos de las escuelas comunicar a la Dirección de Recursos Humanos la nómina del personal que no haya prestado servicios el 12 de noviembre, con motivo de la medida de fuerza.

“El derecho a la percepción de haberes por parte del personal municipal presupone, como principio general, la efectiva y regular prestación del servicio, conforme las obligaciones emergentes de la relación de empleo público”, justificó Martinelli la medida en la resolución a la que accedió 0223.