Dónde estará emplazado el monumento a Carlitos Balá

Las temporadas de Mar del Plata contaron, durante setenta años ininterrumpidos con la presencia de Carlitos Balá, que había comprado un departamento en uno de los edificios mas icónicos de la ciudad y lo utilizaba para instalarse de diciembre a marzo religiosamente todos los años. A tres años de su fallecimiento, los vecinos del edificio presentaron un proyecto al Municipio para instalar un Monumento en la Costa marplatense que homenajee al actor creador del "chupetómetro".

"Es la intención de los integrantes de la comunidad consorcial del edificio Demetrio Eliades (conocido por su cartel como Edificio Havanna) que se le rinda homenaje a su vecino más ilustre, Carlitos Balá, quien en vida fuera propietario de un departamento", indicaron los integrantes del consorcio del edificio en el texto al que tuvo acceso 0223.

Entre los argumentos presentados por los vecinos indican que, durante más de siete décadas, Balá fue uno de los personajes centrales de la temporada marplatense. Era común verlo en Playa Grande durante el verano o paseando por las calles de la ciudad. "Durante 65 años veraneó de manera interrumpida en Mar del Plata. Llegaba junto a su mujer, Marta Venturino, y sus hijos Laura y Martín en enero, y solía quedarse hasta mediados de marzo. Tenía su departamento en el edificio Demetrio Eliades (Edificio Havanna) y pasaba gran parte de sus días en Playa Grande", detallaron.

"Carlitos Balá marcó toda una época del espectáculo para los niños y en cada verano elegía Mar del Plata como escenario de innumerables éxitos. En la icónica Carpa Multicolor, frente a la rambla Casino, encabezaba su tradicional show con la participación de malabaristas, equilibristas, patinadores, contorsionistas, juegos y entretenimientos", agregaron.

A modo de recordatorio, en este sentido, los vecinos aseguraron que "además de disfrutar de la playa y de la gente que se cruzaba por la calle y lo paraba para saludarlo, pedirle una foto o un autógrafo, Carlitos fue parte de la cartelera de espectáculos durante muchos años".

En uno de sus últimos reportajes con la Agencia Telam, el cómico había asegurado que pasaba en Mar del Plata el verano completo ya que prefería "pasar el calor en Mar del Plata que en Buenos Aires. Antes venía manejando el auto, pero ahora que lo tengo en venta me traen mis hijos o nietos, ellos también aman Mar del Plata porque desde chicos los traje mientras yo trabajaba”, declaró.

.