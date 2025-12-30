Fatal accidente en ruta 2: un muerto tras un choque entre un auto y un vehículo con remolque

El vehículo en el que se trasladaba la víctima fatal por ruta 2. (Foto criterioonline.com)

Un trágico siniestro vial se registró a última hora de este lunes sobre ruta 2, a la altura del kilómetro 143 en cercanías de la localidad de Lezama, donde una colisión por alcance entre dos vehículos dejó como saldo una persona fallecida.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Ford Focus impactó con su parte frontal contra un carro tipo plancha que era remolcado por una camioneta Ford Ranger. Como consecuencia del violento choque, perdió la vida Mario Michia, de 24 años.

En el lugar trabajó personal policial y de los servicios de emergencia, constatándose que los demás ocupantes y conductores involucrados no presentaban lesiones. Junto a la víctima viajaban en el Ford otras dos personas, una como conductora y otra de acompañante, quienes resultaron ilesos.

Al mando de la camioneta que llevaba adherida el remolque iba un policía de 41 años en franco de servicio.

La camioneta Ford Ranger que llevaba un remolque conducida por un policía. (Foto criterioonline.com)

La fiscalía de turno, UFID N°10 a cargo de Jonathan Roberts, intervino en el hecho y se instruyen actuaciones judiciales bajo la carátula de homicidio culposo, al tiempo que se iniciaron actuaciones administrativas de manera paralela. Las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace continúan siendo analizadas.

De acuerdo a lo informado por Aubasa, la empresa concesionaria de la ruta, el hecho ocurrió en torno a la hora 23 en los carriles en dirección hacia el AMBA. La zona quedó liberada por completo recién después de las 3 de la madrugada de este martes.