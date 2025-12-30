Choque en Ruta 2 y tránsito lento: llegan los últimos turistas del año

Comienza la temporada de verano y el descanso por las celebraciones de Año Nuevo, por lo que muchos turistas se trasladan hacia la Costa Atlántica y varios marplatenses que residen en localidades vecinas regresan a la ciudad.

En ese marco, el flujo vehicular en los principales accesos a Mar del Plata comienza a registrar su primer incremento y las demoras recrudecen hacia el mediodía, cuando se vuelcan a las rutas quienes terminan su jornada laboral.

Los primeros registros marcaban un tránsito fluido durante la mañana pero desde Aubasa-Autopistas de Buenos Aires S.A. ya dieron a conocer que se intensifica el paso.

Choque en ruta 2

A su vez, el tránsito se vio interrumpido este martes por un siniestro vial ocurrido en el Km 88 de la Ruta 2, en sentido a Mar del Plata, a la altura de la localidad de Chascomús.

Si bien no hubo heridos de gravedad, hubo reducción de calzada y algunas demoras.

Más controles

A la par, y en el marco del Operativo Sol, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los controles nocturnos de alcoholemia y seguridad vial en rutas turísticas y accesos metropolitanos.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que los controles continuarán de manera sostenida durante toda la temporada, con foco en alcohol al volante, uso del celular y cinturón de seguridad, las principales causas de siniestros viales graves.