La última semana del año arranca con pronóstico ideal en Mar del Plata: qué día llega el calor extremo
Antes de Año Nuevo se espera un día con máxima de 35 grados en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo en el que las playas rebalsaron de turistas y locales, la jornada se despedirá con una noche ideal y dará comienzo a una semana con días de calor sofocante en Mar del Plata, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En principio, para esta noche la temperatura caerá hasta los 22°, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento correrá a una baja velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) del sudeste.
Por su lado, el último lunes del año la ciudad volverá a gozar de un día de playa, ya que el cielo estará ligeramente nublado y la máxima será de 26° y la mínima de 15°, según el organismo.
No obstante, el viento se tornará molesto durante la tarde y la noche, período en el que se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del este.
Y el calor extremo llegará el martes, cuando prevén una máxima de 35° y una mínima de 18°, con fortísimas ráfagas del norte de hasta 60 km/h a la mañana y desde el sudoeste a la tarde y noche.
