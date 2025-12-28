La última semana del año arranca con pronóstico ideal en Mar del Plata: qué día llega el calor extremo

El lunes la máxima alcanzará los 26° y el cielo estará ligeramente nublado.

Después de un domingo en el que las playas rebalsaron de turistas y locales, la jornada se despedirá con una noche ideal y dará comienzo a una semana con días de calor sofocante en Mar del Plata, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En principio, para esta noche la temperatura caerá hasta los 22°, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento correrá a una baja velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) del sudeste.

Por su lado, el último lunes del año la ciudad volverá a gozar de un día de playa, ya que el cielo estará ligeramente nublado y la máxima será de 26° y la mínima de 15°, según el organismo.

Este miércoles 31 anuncian 27 grados y cielo parcialmente nublado.

No obstante, el viento se tornará molesto durante la tarde y la noche, período en el que se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del este.

Y el calor extremo llegará el martes, cuando prevén una máxima de 35° y una mínima de 18°, con fortísimas ráfagas del norte de hasta 60 km/h a la mañana y desde el sudoeste a la tarde y noche.