Video: el fuerte temporal dejó autos bajo el agua en la Panamericana

La Panamericana se inundó por completo a la altura de Martínez.

Tras el temporal de la jornada del martes, se vieron severas consecuencias en la Panamericana. La autopista se inundó por completo a la altura de Martínez en la provincia de Buenos Aires y los autos que circulaban por allí quedaron bajo el agua.

Y es que en pocos minutos se registraron ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y una descarga de agua muy importante, que inmediatamente obstaculizó el tránsito provocando un caos mayor. Los videos de la inundación comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

Algunos conductores debieron ser evacuados del interior de los autos después de quedar atrapados en la inundación. El punto más critico se registró en el límite entre Boulogne y Villa Adelina.

El anegamiento fue tan fuerte que los vehículos quedaron sumergidos casi por completo. Testigos y afectados lo mostraron en las redes: