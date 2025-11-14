Tremendo video: amenazaron con sacar un arma y matarlo de un tiro pero no les creyó y los enfrentó

Fabricio regresaba a su casa junto a un amigo en moto durante la noche del último jueves cuando notó algo extraño: "Vemos que dos tipos nos relojean, también en una moto, una 110. Uno con casco y el otro, atrás, con una gorra blanca", relató a medios locales. Según dijo, el hombre que lo siguió "aparentaba tener unos 45 años".

Pese a sospechar, nunca imaginó que serían víctimas de un robo en su propio barrio. "Nosotros lo ignoramos, nunca pensamos que nos robarían en nuestro barrio. Frenamos un segundo a buscar un celular y estos tipos aparecen de la nada", relató.

El asaltante que iba de acompañante fue quien se bajó para enfrentarlo. "El de atrás, el que tenía la gorra blanca, se baja y me amenaza a muerte si yo no le daba la moto", recordó. Fabricio reaccionó rápido: "Saqué la llave, puse la patita y me hago para atrás. Ví que tenía la mano en la cintura y me estaba amenazando".

Aun así, no creyó que estuviera armado. "Fingen tener un arma para causarte miedo. Me pasó hace poco en General Bustos: quisieron robarnos los celulares y también fingieron tener un arma. Yo no les creí y fui directamente a golpearlos", afirmó, cansado de la violencia cotidiana.

El intento de robo duró apenas segundos, pero dejó una profunda bronca. "Por una cosa que me costó meses, hasta la 1 de la mañana repartiendo en bici, vienen y en dos segundos te la quieren sacar. La verdad, estamos hartos los cordobeses", cerró con indignación.