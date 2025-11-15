Tensión por un incendio en una reconocida parrilla

El incendio ocurrió en una parrilla de la zona del Materno Infantil. Foto de archivo, bomberos: 0223.

Un incendio ocurrido este sábado por la mañana en un local gastronómico generó tensión entre los vecinos y comercios cercanos al lugar afectado.

El hecho sucedió pasadas las 10 en una parrilla ubicada en Avellaneda y San Luis cuando, por razones que aún se desconocen, se generó un foco en el sector de la cocina.

Rápidamente tras el llamado al 100, una dotación de bomberos del Cuartel Centro asistió al negocio con una autobomba y un camión cisterna.

Tras los trabajos para controlar las llamas, realizaron tareas de enfriamiento y más tarde se llevarán a cabo los peritajes. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos aunque la gran cantidad de humo preocupó a los vecinos linderos.