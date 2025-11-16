Dos motociclistas murieron tras chocar de frente contra una camioneta: las estremecedoras imágenes

Un siniestro vial con resultado fatal se registró ayer por la noche sobre la Ruta Provincial N°21, en el tramo que une Averías con Bandera, en el departamento General Belgrano, dentro de la provincia de Santiago del Estero. El hecho fue denunciado telefónicamente por un hombre que alertó sobre un violento choque frontal entre una camioneta y una motocicleta. Ante el aviso, personal policial se dirigió hacia la zona indicada y recorrió unos 15 kilómetros en dirección oeste. Allí, finalmente, localizaron el lugar del accidente.

En el sitio se encontraba una camioneta Toyota Hilux conducida por Mariano Daniel Foglia, de 25 años, quien viajaba acompañado por Nazareno Luis Foglia, de 78. Según relató el conductor, circulaban en sentido oeste–este cuando una motocicleta con dos ocupantes apareció de frente sobre la calzada, sin darle margen para maniobrar. Tras el impacto, la camioneta perdió el control y terminó detenida sobre la banquina. Foglia afirmó que, al descender, encontraron un cuerpo sobre el capó y el otro a pocos metros.

Los motociclistas fueron identificados por vecinos que transitaban por la ruta. La persona hallada sin vida sería Rodrigo “Pare” Roldán, oriundo de Bandera. El segundo ocupante, encontrado tendido a unos metros, fue reconocido presuntamente como Diego Nemesio Barros, de 48 años, también de la misma ciudad. Ambos presentaban lesiones gravísimas compatibles con el impacto frontal: las autoridades realizaron peritajes iniciales en el lugar.

Hasta el momento, no se establecieron con precisión las circunstancias previas al choque ni la dinámica completa del siniestro. Personal de las fuerzas de seguridad trabajó en la recolección de testimonios y en el resguardo de evidencia para avanzar en la investigación, mientras que la ruta permaneció parcialmente restringida mientras se desarrollaban las tareas periciales. La tragedia generó conmoción en Bandera, donde ambas víctimas eran conocidas por la comunidad.