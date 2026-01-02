Tragedia: intentó esquivar a un jabalí en la ruta, chocó contra un árbol y murió junto a su hija

Una tragedia conmocionó a la provincia de Río Negro cuando una mujer de 45 años y su hija de 14 murieron tras chocar contra un árbol en la ruta provincial 1. El siniestro ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada, cuando un jabalí se cruzó repentinamente en medio de la oscuridad. La conductora, identificada como Lorena Salguero, intentó esquivar al animal con un volantazo, pero perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente.

Madre e hija, que viajaban en los asientos delanteros del Chery Tiggo 2, fallecieron en el acto producto de la brutal colisión contra el árbol ubicado en la banquina. El único sobreviviente fue el otro hijo de la mujer, un joven de 16 años que viajaba en la parte trasera y debió ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado. El adolescente solo sufrió golpes menores, aunque permanece internado en estado de shock bajo cuidado médico y familiar.

A dónde se dirigía la familia que fue víctima del choque

La familia, oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, se encontraba en la zona de Viedma para visitar a parientes durante las celebraciones de fin de año y se dirigía al balneario El Cóndor. El accidente tuvo lugar en un sector de la ruta conocido por su peligrosidad, cerca de la planta de bombeo de Aguas Rionegrinas. Se trata de una curva cerrada que presenta un desnivel pronunciado entre la cinta asfáltica y la zona de las banquinas.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen ordenó pericias mecánicas al vehículo y un análisis exhaustivo del lugar del hecho para constatar las circunstancias exactas de la maniobra fatal. En las próximas horas se espera concluir los trámites legales para el traslado de los cuerpos hacia su ciudad de origen para la sepultura. El caso reavivó la preocupación local por la presencia de fauna silvestre en las rutas y la falta de seguridad en dicho tramo.