Otro baldazo para Marcelo Tinelli: un famoso le reclama una deuda de 500 mil dólares

El presente de Marcelo Tinelli suma un nuevo capítulo judicial que se vuelve cada vez más incómodo. A los conflictos familiares y el freno en su actividad profesional, ahora se agrega el avance del reclamo iniciado por Ramón Clemente, el basquetbolista estadounidense que pasó por San Lorenzo. El jugador asegura que el conductor le debe “más de medio millón de dólares” y, desde hace meses, el fastidio del deportista viene creciendo.

El norteamericano hizo públicas sus quejas a través de mensajes directos y contundentes. En una de sus primeras expresiones de enojo, escribió: “Págueme mi dinero y deje de quejarse”, señalando que, durante su estadía en el club, debió hacerse cargo de gastos que no le correspondían. También afirmó que las promesas de pago “jamás se cumplieron”. Según su relato, la relación contractual fue opaca desde el inicio.

El malestar se profundizó cuando el jugador, campeón en el equipo durante la gestión del presentador, decidió iniciar acciones judiciales tras sentirse “utilizado”. La tensión escaló cuando el empresario lo bloqueó en redes sociales, gesto que el ex selección de Puerto Rico expuso públicamente con una captura de pantalla. Luego, la acompañó con otra frase directa: “Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios”.

Según detallaron en el programa "Puro Show" (El Trece), la denuncia está dirigida a la figura del animador porque, en ese momento, el club no podía asumir ciertas obligaciones financieras. Por eso habría actuado como garante, junto a colaboradores como el escribano Fabián Escoltore. Mientras la causa avanza y se revisa la documentación, el entorno del jugador sostiene que los intereses “siguen acumulándose”. Y Clemente cerró su descargo con una frase que se viralizó: “Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero”.