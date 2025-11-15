De qué murió Jorge Lorenzo, el actor que hizo de Capece en "El Marginal" y "En el barro"

El miércoles pasado se confirmó la muerte de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en El Marginal y En el barro, dos exitosas producciones de Netflix. Su representante, Natalia Bocca, comunicó la noticia con profundo pesar y explicó que el intérprete estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, que luego se complicó con dificultades respiratorias. La noticia generó inmediato impacto en el ambiente artístico.

Su agente recordó con emoción el vínculo que los unía, destacando que fueron "muchos años de trabajo y amistad". Al mismo tiempo, señaló que el artista era una presencia cálida, comprometida y cercana en cada proyecto que encaraban juntos. “Jorge era un gran amigo… Nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años”, sentenció.

A las despedidas se sumó Nicolás Furtado, compañero del actor en la tira nacional, quien publicó en Instagram una foto de ambos en el set. El mensaje “Q.E.P.D. Jorge querido” reflejó el cariño y la admiración que le tenía. Su homenaje se viralizó rápidamente entre seguidores de la serie y otros intérpretes también expresaron su tristeza ante la partida del actor.

La Asociación Argentina de Actores confirmó oficialmente el fallecimiento durante la noche del miércoles. A su vez, recordó su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, y su participación activa en la defensa de la cultura. Entre las numerosas ficciones en las que participó, se destacan títulos como Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío y ¿Quién es el jefe? También integró proyectos como Los pensionados, Costumbres argentinas, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest, entre muchos otros.