Comenzó el fin de semana largo: fuerte movimiento vehicular hacia la Costa Atlántica

Los principales accesos a la Costa Atlántica registran desde esta mañana un importante caudal de vehículos, según informó Aubasa en su último reporte. La combinación de buen clima y escapadas de fin de semana volvió a reforzar el tránsito en dirección a Mar del Plata y las ciudades balnearias, que se consolidan como los sitios más buscados para este fin de semana largo.

En la Autovía 2, el peaje de Samborombón muestra uno de los mayores volúmenes de circulación: miles de vehículos avanzan en sentido a la Costa y un número considerable regresa hacia la Ciudad de Buenos Aires. En este tramo, se registran 1.762 hacia la Costa Atlábtica y 336 hacia Caba.

Mientras tanto, en el peaje de Maipú, también se da movimiento constante rumbo a Mar del Plata, con 590 coches ingresando por hora.

En tanto, la Ruta 11 mantiene un flujo intenso a la altura del peaje La Huella, una de las principales vías de acceso a los destinos del Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell. Allí se registraron 1348 vehículos en sentido Costa Atlántica.

Los datos actualizados de Aubasa

Autovía 2

• Samborombón: 1.762 autos hacia la Costa / 336 hacia CABA

• Maipú: 590 hacia Mar del Plata / 209 hacia Buenos Aires

Ruta 11

• La Huella: 1.348 autos hacia la Costa / 189 hacia Capital Federal

El movimiento vehicular se mantiene sostenido y no se descartan demoras en distintos tramos, especialmente en accesos a peajes y zonas de mayor carga turística. Desde Aubasa reiteraron la importancia de circular con precaución y respetar las velocidades máximas ante la alta densidad de tránsito.