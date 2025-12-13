Peñarol fue de menor a mayor y ganó con claridad un viejo "clásico"

Xavier Carreras le marca algo a Leo Costa. El dominicano fue la figura de Peña en el triunfo ante Atenas. (Foto: Prensa Peñarol)

Después de un arranque con dudas, Peñarol tomó el control, tomó el dominio del juego y derrotó con autoridad a Atenas por 87 a 67. Con un gran segundo tiempo colectivo que le permitió consolidar el triunfo, el "milrayitas" sumó su segunda victoria consecutiva como local. Xavier Carreras fue el máximo anotador del conjunto marplatense, con 16 puntos, y sumó 5 rebotes y 3 robos.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El inicio del juego favoreció a la visita. Atenas se quedó con el primer cuarto por 23 a 18, pese a los 8 puntos aportados por Carreras en ese parcial. El segundo segmento tuvo un ritmo más controlado y menor goleo, con una mejora defensiva del Milrayita, que permitió apenas 12 puntos. El marcador llegó igualado en 35 al entretiempo.

Tras el descanso largo, Peñarol comenzó a imponer condiciones. A mitad del tercer cuarto, un triple de Nathan Hoover le dio al local su primera ventaja importante del encuentro, estirando la diferencia a diez puntos (53-43). El parcial se cerró 64 a 54 a favor del equipo de Leo Costa. En el último cuarto, el conjunto marplatense elevó aún más su nivel de juego, amplió la ventaja hasta los 20 puntos y cerró con autoridad una sólida actuación colectiva.

El próximo compromiso de Peñarol será el domingo 21, cuando reciba a Independiente de Oliva en Mar del Plata, mientras que Atenas visitará a Platense el lunes 15.

