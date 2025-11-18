Persecución de película: escapó de un control a toda velocidad en moto y terminó atropellado por un patrullero
Tras el impacto, el motociclista voló de su rodado y sufrió algunos traumatismos. Un hecho similar ocurrió algunas horas más tarde.
Un joven de 20 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, después de una persecución policial que terminó con su moto secuestrada y él trasladado al hospital con una lesión en una pierna.
Según fuentes oficiales, todo comenzó cuando intentaron identificarlo y el motociclista escapó, lo que activó un operativo con móviles de la Policía de Acción Táctica y del Comando Radioeléctrico. La persecución quedó registrada por cámaras de seguridad del municipio.
El joven fue interceptado en la intersección de San Martín y Kennedy, donde dos patrulleros lograron encerrarlo tras varios intentos de que se detuviera y uno de ellos lo atropelló de frente. Producto del impacto, el joven fue detenido y trasladado a un centro de salud.
Tras recibir atención médica por un traumatismo leve, quedó bajo custodia en la Comisaría 29ª por orden del Ministerio Público de la Acusación.
