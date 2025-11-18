Persecución de película: escapó de un control a toda velocidad en moto y terminó atropellado por un patrullero

Un joven de 20 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, después de una persecución policial que terminó con su moto secuestrada y él trasladado al hospital con una lesión en una pierna.

Según fuentes oficiales, todo comenzó cuando intentaron identificarlo y el motociclista escapó, lo que activó un operativo con móviles de la Policía de Acción Táctica y del Comando Radioeléctrico. La persecución quedó registrada por cámaras de seguridad del municipio.

El joven fue interceptado en la intersección de San Martín y Kennedy, donde dos patrulleros lograron encerrarlo tras varios intentos de que se detuviera y uno de ellos lo atropelló de frente. Producto del impacto, el joven fue detenido y trasladado a un centro de salud.

Tras recibir atención médica por un traumatismo leve, quedó bajo custodia en la Comisaría 29ª por orden del Ministerio Público de la Acusación.