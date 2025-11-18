El dólar mayorista subió por primera vez en seis jornadas y volvió a los $1.400

Los futuros recortan expectativas de devaluación y el mercado transita una “pax cambiaria”.

El dólar quebró su tendencia bajista y el mayorista volvió a los $1.400. Sin embargo, mantuvo una amplia brecha con los paralelos, en parte por el arbitraje que se produce ante la restricción cruzada que continúa vigente desde las elecciones legislativas.

Así, el dólar "spot" cotizó este martes en $1.400 y subió después de seis jornadas, mientras que en el Banco Nación el minorista se ubicó en $1.425 y el promedio que realiza el BCRA de las distintas entidades bancarias se estableció en $1.422,1.

Por su lado, el blue se mantuvo en $1.430.

En tanto, dentro de los bursátiles, que también operan a la baja, la cotización del MEP se ubicó en $1.438,91, y para el CCL, en $1.476,91. Asimismo, el blue se mantuvo en $1.430.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50, y el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,07.