Sin operación en los bancos, a cuánto cerró el dólar blue este jueves 6 de noviembre

El dólar blue cae a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta. Este jueves no hay operatoria de ninguna de las cotizaciones oficiales del dólar por el Día del Bancario.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452 para la venta, que es el valor al que cerró el miércoles. Del mismo modo, el minorista cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%. El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30.