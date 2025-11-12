El dólar perforó los $1.400, pero volvió a subir: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial cerró casi estable este miércoles en el mercado mayorista, luego de perforar el valor simbólico de los $1.400 durante la primera etapa de la rueda.

La divisa oficial cedió $1 hasta los $1.412 desde el cierre el martes en los $1.413, y mantiene mínimos en casi un mes, luego de tocar los $1.501 la semana pasada.

En el tramo minorista del dólar oficial, el tipo de cambio se ubicó en $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

El dólar cedió $1 en una jornada volátil.

El dólar CCL se ubica en $1.475,35 y la brecha con el dólar oficial es de 5%. El dólar MEP cotiza a $1.449,51 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.467,37.