El dólar no baja de los $1.400: a cuánto cerró este viernes

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó $3 este viernes 14 de noviembre y se ubicó en $1.403 para la venta. De esta manera la divisa se sostuvo sobre la franja de los $1.400 y se ubicó a 7,1% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos en un mes, lo que consolida la "pax cambiaria" tras la victoria del gobierno en las elecciones.

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.380,78 para la compra y a $1.432,06 para la venta.

El dólar blue bajó $5 y se ubicó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%. El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48.