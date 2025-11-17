Bajó el dólar mayorista y está a su mayor distancia del techo de la banda en un mes

Además, el dólar minorista cerró 1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar oficial consolida la "pax cambiaria", al anotar su quinta baja al hilo en el tramo mayorista. Si bien el mercado mantiene ciertas dudas sobre la continuidad del esquema de bandas, y espera que comience de manera definitiva la acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con Estados Unidos y el aumento de flujo de dólares por la emisión de deuda corporativa calmaron a la city durante las últimas ruedas.

El tipo de cambio mayorista amagó con subir este lunes, pero sobre el cierre cayó $16 a $1.387 para la venta, y de esta manera perfora los $1.400 por primera vez en un mes y consolida la calma poselectora. El dólar oficial se encuentra a 8,5% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos tampoco en el mismo periodo de tiempo.

Al mismo tiempo, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s353,640 millones y en futuros u$s866 millones.

El mayorista toma su mayor distancia del techo de la banda en un mes.

El dólar minorista cerró 1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), y así el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.371,19 para la compra y a $1.422,09 para la venta.

Entre los financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.482,96, mientras que el MEP cede 0,5% y se posiciona en $1.445,21. Mientras, los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta 1,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.393,50 y que en diciembre lo hará a los $1.429.

Por su parte, en el sector paralelo, el dólar blue se vendió a $1.435 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city, y el dólar cripto se vende a $1.484,88, según Bitso.