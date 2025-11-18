¿Se calma el viento?: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Después de un martes soleado pero con fuertes ráfagas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció una leve baja en la temperatura y vientos leves para el miércoles.

Por la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 10 grados. El viento soplará desde el sudoeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 11 grados. El viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se espera un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 20 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sudoeste a la misma velocidad.

Para la noche el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura de alrededor de 13 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el sudeste a entre 13 y 22 kilómetros por hora.