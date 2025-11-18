Ofrecen trabajo en nombre de una famosa panadería pero es una estafa: "Muchos gastaron $25 mil creyendo que era un requisito para entrar"

El comercio pidió difundir la advertencia para evitar que más personas caigan en el fraude.

Una reconocida panadería lanzó en las últimas horas una advertencia pública tras detectar una maniobra de estafa que se viralizó en distintas páginas de búsqueda laboral. Se trata de Postres y Poemas, ubicada en Olavarría al 3100.

Según explicaron desde el comercio, en redes sociales y plataformas de empleo apareció una convocatoria para trabajar en una panadería, usando su dirección real pero sin tener ninguna vinculación con el negocio. “No somos nosotros!”, aclararon.

El engaño funciona así: quienes ven la supuesta oferta son derivados a tramitar el carnet de manipulación de alimentos, y les pasan el contacto de una persona que promete hacerlo “en un día” por $25.000.

“Hoy se acercaron a la pana muchas personas engañadas con la ilusión de haber conseguido trabajo. Muchas gastaron esos $25.000 creyendo que era un requisito para entrar”, alertaron desde Postres y Poemas en su cuenta de Instagram.

El comercio pidió difundir la advertencia para evitar que más personas caigan en el fraude, especialmente quienes se encuentran buscando empleo y pueden ser más vulnerables a este tipo de engaños.

Desde la panadería remarcaron que no tienen ninguna búsqueda laboral abierta y pidieron a la comunidad verificar siempre la fuente oficial antes de entregar datos personales o realizar pagos.