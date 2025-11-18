"Todos se tiran la pelota": tres postes de luz cayeron sobre las casas de un barrio residencial de Mar del Plata y se indignaron los vecinos

Captura del video donde los habitantes de la cuadra relatan lo sucedido.

Los vecinos del barrio recurrieron a 0223 para intentar visibilizar la situación y que de algún organismo municipal se dé una respuesta concreta, es decir, encuentren una solución. ¿El problema? Tres postes de luz se cayeron en los últimos días y, como se aprecia en el video, el último en hacerlo puso en riesgo a una familia.

"Podemos ver, en la misma intersección, otro poste caído. Estamos llamando a Defensa Civil desde hoy. Y tenemos otro poste a punto de caer", le dijo el lector que compartió las imágenes a este medio. Según sus dichos, llamaron a otros organismos pero ninguno vino a retirar los postes tambaleantes.

El hecho se registró en la cuadra de López de Gomara al 5800. Lo más peligroso luego de los tres postes caídos tuvo que ver con el último que se derribó en el ingreso de una casa familiar.

Además, preocupa que un cuarto continúa en una situación al límite y amenaza con generar un nuevo disturbio en el barrio Los Pinares. "Todos se tiran la pelota y el palo no es de nadie", concluyó, indignado, otro vecino del barrio.

Sigue el alerta

Mientras tanto, continúa vigente el alerta amarillo por vientos de intensidad en Mar del Plata y la zona, según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al organismo, la precaución se extiende durante toda la jornada con ráfagas que arrancan en los 42 kilómetros por hora y se pueden extender hasta los 75 km/h.