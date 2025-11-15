SUPLEMENTOS
¿Vas a la cancha a ver a Aldosivi? Llevate agua

Atendiendo a las altas temperaturas y con el aval de Aprevide, el "tiburón" informó que podrán ingresar botellitas de agua. Pero no todas.​​

Los hinchas tendrán que soportar un intenso calor en el Minella.

15 de Noviembre de 2025 15:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

A dos horas para el comienzo del partido, y con los hinchas ya acercándose al estadio, Aldosivi consiguió que los autoricen a ingresar con botellitas de agua para soportar el intenso calor en la ciudad.​​​​​

De todas maneras, no son todas las botellas. Únicamente permitirán las de plástico hasta 500 mm sin tapa.

