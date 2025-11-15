¿Vas a la cancha a ver a Aldosivi? Llevate agua
Atendiendo a las altas temperaturas y con el aval de Aprevide, el "tiburón" informó que podrán ingresar botellitas de agua. Pero no todas.
15 de Noviembre de 2025 15:14
Por Redacción 0223
PARA 0223
A dos horas para el comienzo del partido, y con los hinchas ya acercándose al estadio, Aldosivi consiguió que los autoricen a ingresar con botellitas de agua para soportar el intenso calor en la ciudad.
De todas maneras, no son todas las botellas. Únicamente permitirán las de plástico hasta 500 mm sin tapa.
