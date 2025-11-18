Horror: un vecino le convidó un fernet, la drogaron y sufrió un abuso en manada

Una mujer denunció que fue drogada y violada en Neuquén luego de que tres hombres la atacaran tras ofrecerle “un vaso de fernet adulterado con droga”. El hecho ocurrió durante la madrugada de la semana pasada, según informó la fiscalía que investiga el caso. Dos sospechosos quedaron detenidos con prisión preventiva, mientras que un tercero permanece prófugo: la denuncia dio origen a una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima había salido a comprar cerveza cuando se cruzó con un vecino que conocía, acompañado por otros dos individuos. Él le ofreció el vaso de fernet y, tras aceptarlo, ella “comenzó a sentirse mal”. Los tres se ofrecieron a acompañarla, pero luego la tomaron de los brazos y la llevaron por la fuerza hasta la casa del vecino, donde cometieron la violación “pese a que la mujer manifestó que no quería”. Tras el ataque, la víctima logró volver a su casa.

En medio del shock, tomó por error un buzo en lugar de su campera y en el bolsillo encontró un DNI y un dispositivo electrónico. Ambos pertenecían a uno de los acusados, quien “tiene colocada una tobillera con GPS por un caso de violencia de género”. Esa evidencia resultó clave para la imputación. Según la Fiscalía, el sistema de geolocalización ubica al sospechoso en el domicilio donde ocurrió el ataque en el horario de los hechos.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales: J.G.A., señalado como autor del abuso; y C.N.C., considerado partícipe necesario. El fiscal Gastón Medina presentó pruebas médicas que constataron lesiones compatibles con abuso sexual, además de un informe psicológico del SAVyT. El juez de garantías Luis Giorgetti avaló la prisión preventiva por tres meses por “el riesgo para la integridad de la víctima y el posible entorpecimiento de la investigación”, y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.