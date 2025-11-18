Sigue el alerta y se esperan vientos "muy fuertes" en Mar del Plata

Se extiende el alerta amarillo por vientos fuertes en Mar del Plata.

Continúa vigente el alerta amarillo por vientos de intensidad en Mar del Plata y la zona, según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al organismo, la precaución se extiende durante toda la jornada con ráfagas que arrancan en los 42 kilómetros por hora y se pueden extender hasta los 75 km/h.

Con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 14°, el martes tendrá cielo parcialmente cubierto y algunos escasos momentos de sol.

Entre las recomendaciones del SMN para tener en cuenta, se destacan: evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.