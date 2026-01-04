Cómo sigue el clima en Mar del Plata, cuándo vuelven los días de playa y la tormenta que se viene

Después del temporal de viento que sacudió a la ciudad, causando destrozos y dejando frío el ambiente por llegar desde el sur, este domingo la situación meteorológica parecer normalizarse. Al menos, en la mañana disminuyeron las ráfagas. Pero, atentos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta por chaparrones antes del mediodía.

La temperatura máxima alcanzará los 19° por la tarde de este domingo. No obstante, el viento del sureste disminuirá la sensación térmica. Parcialmente nublado, el fin de semana se terminará sin permitir ni una oportunidad de ir a la playa producto del clima. Sin embargo, el comienzo de la semana hábil promete.

Los días de playa de la semana que empieza

Este lunes, el viento rotará y predominará su llegada desde el norte en la madrugada. El cambio necesario para que el verano vuelva a ser tal. Por la tarde, con cielo despejado, la máxima llegaría a los 28 grados. Mardel siendo Mardel: de la tormenta a la playa.

Además, el martes seguirá el tiempo de la misma manera. Se esperan 27 grados con viento del noroeste. Aunque, ese día según el SMN, habrá que estar alertas a las nubes y las ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Puede haber otro temporal en enero?

Recordando que este domingo continúan las probabilidades de lluvia, el clima virará lunes y martes pero hay que seguir prestándole atención a su reporte. Porque el miércoles, día en que podría registrarse la máxima temperatura de la semana con 30 grados, anuncia lluvias aisladas en la perspectiva de los radares meteorológicos. En la madrugada, incluso con posibilidades de tormentas.