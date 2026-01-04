¿Se retoma el proyecto de la Circunvalación?, la UCR con agenda propia y conflicto judicial con los Testigos de Jehová

La Circunvalación, una obra estratégica sobre la que hay novedades en el Presupuesto 2026.

Luego de finalizar en 2024 el tramo de la Circunvalación entre la Ruta 88 y la avenida Jorge Newbery, se esperaban novedades sobre la continuidad del proyecto integral que busca generar un corredor vial que conecte las rutas que ingresan a Mar del Plata y facilite el tránsito vinculado a la actividad productiva. Y, de manera sigilosa, las hubo en los últimos días, ya que el Presupuesto 2026 de la Dirección de Vialidad incluyó partidas para avanzar con su concreción.

Según lo que consta en la documentación oficial, se prevé una primera etapa destinada a la apertura de traza y colectoras que permitan interconectar la Ruta Provincial 11, la Autovía 2, la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 88. La ejecución demandará trabajos que se extenderán por al menos cuatro años, por lo que se incorporaron las partidas necesarias, por un total de 1.440 millones de pesos. De acuerdo a lo previsto, en 2026 se invertirán 600 millones de pesos, otros 390 millones en 2027, 240 millones en 2028 y 210 millones en 2029, aunque esos montos quedarán sujetos a distintas variables.

Las partidas asignadas por Provincia para la Circunvalación.

Si bien aún resta afinar los detalles técnicos del proyecto, la intervención permitirá concretar la conexión entre todas las rutas de acceso a Mar del Plata. Actualmente ya se encuentra habilitado el sector que une la Ruta 88, a la altura de Batán, con la Ruta 11 en el acceso sur.

Lo que llamó la atención es que pese a tratarse de una iniciativa de magnitud, por el momento no generó trascendencia alguna desde la comunicación del gobierno bonaerense. Según puso saber 0223, se debe a que la atención del Ejecutivo está puesta principalmente en la culminación de los dos grandes proyectos en la región, por lo que mas allá de su incorporación al Presupuesto, la continuidad de la obra de la Circunvalación dependerá de diversas variables para que el proyecto avance realmente en 2026.

Esas dos obras son la transformación de Ruta 11 en Autovía, con el tramo actual entre Villa Gesell y Mar Chiquita, a lo que se sumará un nuevo sector en 2026. En tanto, la repavimentación integral de la Autovía 2 es el otro gran proyecto en materia de vialidad, en este caso desde la concesionaria Aubasa. Para este año se prevé la licitación para el último sector entre Coronel Vidal y Mar del Plata, donde incluso se está analizando incorporar en el pliego algunos requisitos para mejorar mejores las condiciones de seguridad vial en el acceso a Mar del Plata, donde se vienen intensificando reclamos vecinales por diversos siniestros ocurridos en los últimos tiempos.

El foco está puesto es completar obras en ejecución, con la repavimentación de la Autovía 2.

La UCR construye agenda propia en el Concejo Deliberante

El bloque radical, ahora rebautizado como UCR + Nuevos Aires, dio su primera señal de que más allá de seguir integrando el Ejecutivo, también buscará construir agenda propia. En ese sentido, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que de algún modo expone falencias en el Emvial en cuanto a las condiciones que presentan las calles y luminarias en el barrio San Patricio.

El proyecto, autoría de Gabriela Azcoitía, es una comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo municipal que arbitre los medios necesarios para mejorar la infraestructura vial de la calle 461. Señala que dicha arteria, que conecta avenidas importantes y transporta un flujo vehicular significativo, presenta tramos deteriorados con superficies parcialmente asfaltadas mezcladas con tierra o granza, lo que dificulta la circulación y el acceso a servicios esenciales.

Además, el proyecto propone que se evalúe y disponga la instalación de luminarias públicas y/o brazos de seguridad a lo largo de la calle 461 en los tramos que actualmente carecen de iluminación adecuada, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y ciudadana en el barrio.

La UCR pone en debate falencias en el barrio San Patricio.

Testigos de Jehová vs Emder, capítulo judicial

La Asociación de los Testigos de Jehová presentó una acción contencioso-administrativa contra el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) para que se declare la nulidad de una resolución que le imputó el pago de derechos de autor a favor de Sadaic por la realización de dos asambleas religiosas en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Según la demanda, el Emder retuvo indebidamente el monto depositado como garantía contractual tras considerar que durante los encuentros -realizados en noviembre y diciembre de 2024- se había utilizado música alcanzada por el régimen de gestión colectiva, pese a que se trató de ceremonias religiosas sin fines de lucro y con cánticos originales propios del culto.

La entidad religiosa sostiene que la música utilizada no integra el repertorio administrado por Sadaic, que cuenta con autorización expresa de su titular y que la propia cláusula contractual firmada con el Emder preveía que no correspondía el pago de regalías. La demanda cuestiona la aplicación de normativa municipal y provincial pensada para espectáculos públicos, denuncia arbitrariedad e incompetencia del organismo municipal y plantea que la decisión vulnera la libertad religiosa y de expresión. Además de pedir la anulación del acto administrativo, reclama la devolución total de la garantía retenida con intereses, solicita una medida cautelar de no innovar y pide la citación de Sadaic como tercero interesado.

Los Testigos de Jehová realizaron dos eventos masivos a fines de 2024 en el Polideportivo.

La cautelar, horas antes del inicio de la feria judicial, fue rechazada por el juez Marcelo Fernández. Ahora se espera la respuesta del ente, donde en el trámite administrativo fue expuesto que inspectores municipales corroboraron que en el evento sí se pasó música comercial.