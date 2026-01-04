Trump advirtió a Delcy Rodríguez: “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro”

También dijo que Venezuela no sería el último país a intervenir por Estados Unidos.

El líder de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que si la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro".

Así lo afirmó en una entrevista telefónica con The Atlantic desde su club de golf en West Palm Beach, según informó el medio. Asimismo, durante esta llamada, el mandatario sostuvo que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense.

Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que trabajarán con Delcy Rodríguez y otros líderes venezolanos si toman "las decisiones adecuadas".

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", manifestó Rubio en el programa "Face the Nation" de CBS News, aunque indicó también que la actual presidenta de Venezuela es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro.

Ahora Trump subió el tono de la dialéctica con la que su administración busca imponer las condiciones para negociar con los sucesores del depuesto líder chavista.