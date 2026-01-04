Se negó a declarar el acusado de querer matar a balazos a la ex pareja y la hijastra

El hombre de 28 años acusado de intentar matar a la ex mujer y la hija en una casa del barrio Jorge Newbery se negó a declarar este domingo en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán a la espera del avance de la causa a cargo del fiscal Carlos Russo.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Gabriel Mansilla se entrevistó con la defensora oficial Carla Auad y decidió no dar por el momento su versión de los hechos. La Unidad Funcional de Instrucción N°7 le imputó el delito de homicidio agravado por ser en contexto de violencia de género y uso de arma de fuego en grado de tentativa y por dos hechos.

Según la investigación, se pudo establecer que el atacante de 28 años llegó a la casa de la mujer ubicada en inmediaciones de Brown y Paraguay, donde efectuó varios disparos que hirieron a ambas mujeres.

La cuadra donde el agresor intentó asesinar a su ex pareja y la hijastra.

La adolescente de 17 años pudo correr con una amiga al exterior de la casa y pedir ayuda en un kiosco ubicado a pocos metros del lugar. Dieron aviso a un patrullero que la socorrió, convocó a una ambulancia del SAME y fue hasta la casa en la que encontraron a la mujer de 46 años con heridas en una mano y en el omóplato.

La joven estaba tirada en el piso y fue la primera en ser trasladada a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones y se aguarda la evolución para establecer si será operada. Su madre también quedó internada y podría ampliar los primeros datos que le dio al personal policial que la socorrió.

Las dos mujeres permanecen internadas en el nosocomio y los médicos evalúan la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a la adolescente que presenta un disparo de arma de fuego en la zona abdominal sin orificio de salida.