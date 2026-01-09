Un hombre de 63 años fue asesinado el viernes a la madrugada de una puñalada en su casa del barrio Bernardino Rivadavia.

Un hombre de 63 años fue asesinado el viernes a la madrugada de una puñalada en su casa del barrio Bernardino Rivadavia y por el hecho aprehendieron a una pareja que vivía en el mismo lugar.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una casa ubicada en Marconi entre Primera Junta y Saavedra cuando por circunstancias aún no establecidas las tres personas hicieron públicas algunas diferencias y comenzaron a pelear.

Foto de archivo 0223.

"Las tres personas registran procesos penales previos y compartían el lugar. Tanto el hombre como la mujer aprehendidos tenían sus ropas manchadas con sangre", indicaron.

Personal policial que llegó al lugar secuestró un cuchillo que será peritado para establecer si fue el arma empleada. El cotejo se hará a partir de la operación de autopsia prevista para la tarde.

Se desconocieron y lo mataron de una puñalada en la casa

Las actuaciones que se hicieron en la comisaría cuarta fueron remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 a cargo de Florencia Salas.

NOTA EN DESARROLLO