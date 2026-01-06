Detuvieron al acusado del femicidio de Año Nuevo en Villa María y sus excompañeras lo expusieron: "Me acosa hace años"

El femicida había contactado a la víctima a través de una app de citas.

El año comenzó con una trágica noticia en la ciudad cordobesa de Villa María. Tras los festejos del inicio del 2026, apareció el cuerpo sin vida de Delfina Aimino, con signos de haber sido atacada con un arma blanca.

El principal sospechoso del femicidio es Tomás Mulinetti, un hombre que la víctima había contactado a través de una aplicación de citas y con quien había arreglado encontrarse después del festejo de Año Nuevo.

Cuando la identidad del imputado tomó trascendencia, sus excompañeras del secundario comenzaron a contar públicamente comportamientos abusivos que tenía Mulinetti en el pasado. Decenas de mujeres denunciaron haber sufrido violencia, acoso y agresiones físicas de parte del acusado.

“Siempre lo cambiaban de grado porque era muy violento y tocaba a todas las compañeras”, “Me acosa desde que tengo 16 años” y “Desde la primaria estuvo desquiciado. Una vez, la Policía lo sacó a la fuerza porque revoleaba los bancos y rompió un vidrio”, son algunos de los testimonios que las mujeres dejaron en las redes sociales.

El medio Villa María Ya! recolectó algunos de los comentarios y todos juntos dejan entrever el perfil de Mulinetti. Entre los hechos relatados sorprende el de una mujer, que contó que una vez el acusado “le clavó un lápiz en la muñeca”. Otra contó que “lo escraché dos veces, pero nadie me creyó” y alguien aseguró que “siempre lo cambiaban de grado por violento”.

Sin embargo, la fiscal a cargo de la causa Silvia Maldonado informó que Mulinetti no presentaba antecedentes penales.

El femicidio de Delfina Aimino

En la madrugada del 1° de enero Delfina Aimino se había contactado con Mulinetti a través de una aplicación de citas. No se conocían previamente, pero acordaron encontrarse esa misma noche, en los festejos de Año Nuevo en Villa María.

El ataque a Delfina ocurrió entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, en las cercanías del campus de la Universidad Nacional de Villa María. Su cuerpo fue encontrado poco después por un hombre que paseaba a su mascota por la zona.

Posteriormente, la fiscal ordenó el allanamiento a la casa del acusado después de ser visto en la madrugada lavando su auto, en el que presuntamente había trasladado a la víctima.

Quedó detenido por el delito de homicidio agravado y seguirá con prisión preventiva mientras avanza la investigación.