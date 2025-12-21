La obra social aprobó el tratamiento de una paciente oncológica y lo interrumpió a la mitad: "Nos dicen de dormirla para siempre"

Denunciaron que la obra social Sancor Salud aprobó el tratamiento de una paciente oncológica, pero lo interrumpió a la mitad y en este momento, mientras su familia intenta hacerse cargo de los millonarios gastos, su estado empeoró gravemente porque no es tratada de la forma que debería.

Se trata del caso de Eliana Bonellis, marplatense de 26 años, quien fue diagnosticada a principios de este año con linfoma, "una enfermedad oncológica grave que requiere quimioterapia en tiempo y forma", y en un inicio la entidad cubrió su tratamiento, pero "ahora empezó un nuevo ciclo de quimios debido a una recaída y no quiere reconocer más nada".

Su familia ya gastó más de 4 millones de pesos y hasta le firmó un pagaré a la clínica.

Así lo denunció su hermana Gricel a 0223, y describió la alarmante situación que viven: "Recetas, internación y quimioterapias rechazadas. Este lunes o martes necesita la quimio porque su estado está empeorando y los médicos ya no pueden controlar los síntomas del linfoma".

Además, indicó que Eliana "se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Privado de Comunidad (HPC)" y que frente al desentendimiento de la obra social, tuvieron que firmar un "pagaré" después haber gastado más de 4 millones de pesos y quedarse sin dinero.

De acuerdo a su relato, Sancor Salud "aprobó el tratamiento, pero no entregó la medicación completa, dejándolo a mitad de camino, y por esta demora injustificable, los médicos se vieron obligados a darle medicación paliativa, que no es el tratamiento que necesita para combatir el cáncer".

La joven fue internada en febrero pasado por insuficiencia respiratoria y luego le diagnosticaron Linfoma No Hodgkin T Periférico (LNH-T).

En la actualidad, la joven marplatense "ya no tiene más tiempo" y "los médicos dicen de dormirla para siempre porque no le aprueban la quimioterapia", según su hermana, que reclamó una resolución de "manera inmediata".

"Estamos presionando legalmente, pero necesitamos que esto se haga visible. Exigimos la entrega urgente de la medicación correspondiente", sentenció la mujer.