Corte en Ruta 2: un reclamo impide el tránsito normal hacia Mar del Plata en la previa del fin de semana largo
La protesta se ubica sobre la autovía pero deja un sentido para circular. Por dónde se retoma el camino.
Mientras se espera el arribo de miles de turistas que empezarán a llegar esta tarde a Mar del Plata, la Autovía 2 fue cortada por una protesta en la previa del fin de semana largo.
El reclamo se estableció en la parte de la ruta que tiene su mano sentido a la Costa Atlántica. Fue establecido por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) en protesta "contra el hambre". Estela, militante, dijo que "los funcionarios y el intendente de Mar del Plata solo hablan del turismo y no ven que la mayoría de la población está precarizada y no tiene para comer".
Consultada por 0223 sobre la duración de la protesta, respondió que no saben cuándo levantarán el corte. "Puede ser al mediodía o a la tarde. No tenemos diálogo, las familias están esperando que llamen", agregó.
El tránsito está siendo derivado hacia la mano contraria y los automovilistas que pasaron en la mañana del jueves, se dividieron entre quienes apoyaban la movilización y los que criticaron las formas. El corte es en el kilómetro 399, a la altura de La Tapera, en el ingreso a la Base Aérea.
