Increíble: armaron una cabina de VAR con cámaras de seguridad y tele en una cantina

En Mendoza, un insólito episodio mostró cómo los torneos amateurs también buscan adaptarse a los tiempos del fútbol moderno. En un predio de canchas de Maipú, ubicado en calle Alsina de Gutiérrez, entre Mallea y Maza, jugadores y árbitros recurrieron a un improvisado sistema de VAR utilizando únicamente lo disponible en el lugar. Las cámaras de seguridad del predio filmaban el partido y la transmisión se veía en el televisor de la cantina, lo que permitió revisar una jugada dudosa durante un encuentro informal.

Según se observa en el video que registraron otros jugadores presentes, la revisión ocurrió tras un gol que había sido cuestionado por una supuesta falta previa. El árbitro decidió acudir al televisor para chequear la acción. Tras observar las imágenes, confirmó que no había infracción y convalidó el tanto, generando sorpresa y risas entre quienes presenciaron la escena. No está claro si esta metodología se usa de manera habitual o si fue una iniciativa espontánea del juez para evitar discusiones dentro de la cancha.

En las imágenes se ve al colegiado caminar unos 15 metros hasta la cantina, donde dialoga con el encargado del lugar mientras revisan las cámaras. Luego, vuelve al campo de juego, realiza la señal habitual del VAR y anuncia que la conquista era válida. La situación fue aceptada sin reclamos por el equipo rival, lo que reforzó la idea de que, incluso con recursos mínimos, el improvisado videoarbitraje trajo tranquilidad y evitó un conflicto mayor en un partido donde suele haber roces.

El episodio dejó una última incógnita entre los testigos: “Las cámaras no filmaban el total de la cancha”, señalaron. Aun así, muchos destacaron el ingenio y el espíritu del momento, que aportó humor y distensión a un torneo pensado para divertirse. Para la mayoría, lo importante no fue la precisión del “VAR casero”, sino mantener el clima de camaradería que caracteriza a esta clase de partidos.